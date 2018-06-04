اقتراح سعودي يهدد استضافة قطر لكأس العالم 2022

كشف موقع "info guerre" الفرنسي، عن أن اقتراحا من المملكة العربية السعودية يهدد دولة قطر، بعد عام من أزمة المقاطعة.

وذكر الموقع الفرنسي، المختص في دراسة الحملات الإعلامية، في تقرير له، أن "اقتراح مشروع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، من 32 إلى 48 منتخبا، يهدد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم".

© REUTERS / Arnd Wiegmann الـ"فيفا" يطرح مناقشة فكرة الـ48 منتخبا في مونديال قطر

وقال التقرير، إن "هناك استراتيجية متبعة لزعزعة الاستقرار حول موضوع تنظيم قطر لـ" مونديال 2022 "، غير أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفانتينو ، سيحسم الأمر، في المؤتمر الثامن والستين الذي سيعقد في موسكو في شهر يونيو/حزيران الجاري".

وأوضح التقرير أنه في الأشهر الأخيرة، قامت السعودية بالترويج لمشروع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 من 32 إلى 48 منتخبا، لإثراء البطولة القادمة، لكن الرياض أرادت على وجه الخصوص طرح الحاجة الملحة إلى ملاعب ومساحات إضافية لمونديال 2022، "مما يطرح احتمال تنظيم أنشطة أخرى خارج الدوحة، سيما في ظل تقليص إمكانية قبول المساعدة من الدول المجاورة المقاطعة لقطر".