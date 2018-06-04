القوات العراقية توقع بامرأة مهمة وقيادي خطير في تنظيم "داعش"

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيانين تلقتهما "سبوتنيك"، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، وخلال عملية تفتيش المنطقة المحصورة بين سيطرة البراري، ومنطقة صلبي، وتقاطع الحضر، تعثر على عبوتين ناسفتين ونفق وملجأ لعصابات "داعش" الإرهابية، وتعمل على تفجيرها.
وأضاف رسول: "إلى ذلك عثرت القوات على 21 قنبلة هاون عيار 120 ملم، و4 صواريخ إس بي جي ناين، و7 عبوات محلية الصنع خلال عملية تفتيش الدور قرب قرية الشيخ إبراهيم.
ولفت رسول إلى تمكن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار، غربي البلاد، من تفجير 28 عبوة ناسفة محلية الصنع، و3 صواريخ من مخلفات "داعش"، وموضع في تقاطع السلام باتجاه محطة قطار الفلاحات غربي الفلوجة "شمال غربي بغداد".
من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيانين آخرين حصلت "سبوتنيك" على نسختين منهما، اليوم، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات تتمكن من القبض على مجرم ينتمي لعصابات "داعش" الإرهابي بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية في محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.
وبيّن معن أن هذا المتهم يعد من الأهداف الخطيرة كونه يعمل مسؤول مضافة، ويقوم باستقبال الإرهابيين وإيوائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقه.
وصرح معن أن فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية، يلقي القبض على "داعشية" مطلوبة قضائياً وفق المادة 4 \1 إرهاب، كانت تعمل في طبابة التنظيم الإرهابي.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، أن الداعشية تم القبض عليها في منطقة حي التأميم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من القتال ضد الإرهاب في مناطق واسعة من البلاد.
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