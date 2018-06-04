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    القوات العراقية تتجه نحو كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    القوات العراقية توقع بامرأة مهمة وقيادي خطير في تنظيم "داعش"

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    أثمرت عمليات نوعية مستمرة للأجهزة الأمنية العراقية في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وبقاياه من خلايا نائمة ومخلفات حربية خطيرة، عن تدمير مقار وعبوات وضبط أسلحة متنوعة، واعتقال قيادي مع "داعشية" كانت تعمل في طبابة التنظيم.

    قوات سوريا الديمقراطية
    © Sputnik . nourmolhem
    "قسد" المدعومة أمريكيا تطلق عملية لتطهير منطقة الدشيشة من "داعش"
    سبوتنيك. وبثت وزارة الداخلية العراقية، ومركز الإعلام الأمني العراقي، يوم الأحد 3 حزيران/يونيو، عن نتائج عمليات التفتيش والبحث عن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظات "نينوى، وصلاح الدين، والأنبار"، شمالي وغربي البلاد، والتخلص من كل مخلفاتهم.

    وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيانين تلقتهما "سبوتنيك"، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، وخلال عملية تفتيش المنطقة المحصورة بين سيطرة البراري، ومنطقة صلبي، وتقاطع الحضر، تعثر على عبوتين ناسفتين ونفق وملجأ لعصابات "داعش" الإرهابية، وتعمل على تفجيرها.

    وأضاف رسول: "إلى ذلك عثرت القوات على 21 قنبلة هاون عيار 120 ملم، و4 صواريخ إس بي جي ناين، و7 عبوات محلية الصنع خلال عملية تفتيش الدور قرب قرية الشيخ إبراهيم.

    ولفت رسول إلى تمكن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار، غربي البلاد، من تفجير 28 عبوة ناسفة محلية الصنع، و3 صواريخ من مخلفات "داعش"، وموضع في تقاطع السلام باتجاه محطة قطار الفلاحات غربي الفلوجة "شمال غربي بغداد".

    الجيش السوري
    © Sputnik . Morad Saeed
    الجيش السوري يصد هجوما لـ"داعش" شرق دير الزور
    وأكمل الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، مشيرا إلى أن قوات القيادة ذاتها، عالجت 22 عبوة ناسفة مختلفة في منطقة الملعب الأولمبي، شمال غربي الرمادي، مركز الأنبار.

    من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيانين آخرين حصلت "سبوتنيك" على نسختين منهما، اليوم، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات تتمكن من القبض على مجرم ينتمي لعصابات "داعش" الإرهابي بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية في محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

    وبيّن معن أن هذا المتهم يعد من الأهداف الخطيرة كونه يعمل مسؤول مضافة، ويقوم باستقبال الإرهابيين وإيوائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقه.

    وصرح معن أن فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية، يلقي القبض على "داعشية" مطلوبة قضائياً وفق المادة 4 \1  إرهاب، كانت تعمل في طبابة التنظيم الإرهابي.

    وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، أن الداعشية تم القبض عليها في منطقة حي التأميم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى.

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من القتال ضد الإرهاب في مناطق واسعة من البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    داعشية, قيادي, عمليات, صواريخ, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, القوات العراقية, العراق
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