المشاركة في اليمن تطفو مجددا... البشير يتوجه للملك سلمان

ووفقا للمصادر، من المقرر أن يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى جدة بعد غد الأربعاء، مؤكدة أن "مباحثات الرئيس البشير والعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة مشاركة القوات السودانية في اليمن، ضمن التحالف العربي الذي تقوده الرياض".
ومنذ مارس 2015، اتخذ السودان قراراً بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.
كما علت مؤخراً مطالبات في البرلمان السوداني بسحب الجنود السودانيين من اليمن، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع السودانية في الأيام الماضية أنها تقيم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها بالحرب الدائرة في اليمن.
يأتي ذلك، بعد يوم من لقاء الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أمس الأحد، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق القحطاني.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد بحث الطرفان سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور غربي السودان. وقال المبعوث القطري، إن اللقاء مع الرئيس البشير تناول سير اتفاقية سلام الدوحة والبرامج التنموية التي تقوم بها قطر والدول الأخرى المعنية وجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام بدارفور.
#السودان #سونا| البشير والقحطاني يبحثان انضمام مجموعات للسلام#المشير_عمر_البشير #المبعوث_الخاص_لوزير_الخارجية_القطري #مطلق_القحطاني #امين_حسن_عمر #وثيقة_الدوحة_لسلام_دارفور #دارفور #قطرhttps://t.co/LYJo2r0ZXn pic.twitter.com/ooLAnI10wA— SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) June 3, 2018
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