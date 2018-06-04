المشاركة في اليمن تطفو مجددا... البشير يتوجه للملك سلمان

أفادت مصادر سعودية مطلعة، بأن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى جدة بعد غد الأربعاء، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية تدوم يومين.

ووفقا للمصادر، من المقرر أن يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى جدة بعد غد الأربعاء، مؤكدة أن "مباحثات الرئيس البشير والعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة مشاركة القوات السودانية في اليمن، ضمن التحالف العربي الذي تقوده الرياض".

© AP Photo / Nasser Nasser بعد "أزمة الرواتب"... وزير الدفاع السوداني يكشف للسعودية دافع بلاده الحقيقي للمشاركة في الحرب اليمنية

ومنذ مارس 2015، اتخذ السودان قراراً بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

كما علت مؤخراً مطالبات في البرلمان السوداني بسحب الجنود السودانيين من اليمن، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع السودانية في الأيام الماضية أنها تقيم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها بالحرب الدائرة في اليمن.

يأتي ذلك، بعد يوم من لقاء الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أمس الأحد، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق القحطاني.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد بحث الطرفان سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور غربي السودان. وقال المبعوث القطري، إن اللقاء مع الرئيس البشير تناول سير اتفاقية سلام الدوحة والبرامج التنموية التي تقوم بها قطر والدول الأخرى المعنية وجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام بدارفور.