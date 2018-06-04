نائب أردني: هذا الخطأ ارتكبته الحكومة السابقة

أكد قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الحكومة السابقة برئاسة هانى الملقي أخطأت في عدم تجاوبها مع الاحتجاجات الشعبية والجلوس معهم وتوضيح وجهة نظر الحكومة، ومضت في طريق مشروع قانون الدخل، الذي استقالت حكومة الملقي بسببه.

وقال زيادين، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن مطالبات الشارع كانت واضحة وهي إلغاء قانون الدخل والمبيعات وإقالة الحكومة، وقد انتصر الملك عبد الله للشعب وقبل استقالة الحكومة.

© AFP 2018 / استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة

وأضاف النائب البرلماني، أن "عمر الرزاز هو شخصية تتناسب مع تلك المرحلة ولكننا لا نريد أن نستبق الأحداث حتى نرى تشكيلة حكومته وإنجازاتها على أرض الواقع، ونحن هنا نريد حكومات بولاية عامة وصلاحيات".

وأوضح زيادين، أن "رئيس الوزراء السابق أخطأ في تجاهله لتلك الفعاليات الشعبية، كان عليه أن يلتقي بالنقابات والفعاليات الشعبية ومع المجتمع المدني والنواب قبل طرح هذا القانون وهو ما أكد عليه الملك عبد الله مرارا، فكان يفترض طرح نقاش مجتمعي واسع حول القانون قبل عرضه على البرلمان لأنه يؤثر على كل مواطن لأنه يؤثر على الطبقة الفقيرة والوسطى وأيضا على الطبقة الغنية، وفي تلك المرحلة كان يجب موافقة جميع الأطياف في المملكة".