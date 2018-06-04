صحيفة: ابن زايد يتدخل شخصيا لكسر القطيعة... من يقابل ابن سلمان

تدخل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد شخصيا، من أجل إتمام لقاء في القصر الملكي السعودي، لكسر قطيعة دامت فترة طويلة، بحسب مصادر يمنية رفيعة.

قالت مصادر سياسية رفيعة بحزب المؤتمر الشعبي العام، إن وفدا رفيع المستوى برئاسة الشيخ سلطان البركاني، سيتوجه اليوم من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

© AP Photo / Hani Mohammed اشتباكات بين القوات الحكومة وجماعة "أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى صحيفة "اليمن السعيد"، إلى أن حوارات مطولة دارت بين قيادات المؤتمر في الخارج برئاسة السفير أحمد علي عبد الله صالح، سادها تباينات واختلافات واسعة حول كسر القطيعة بين المؤتمر وقيادة السعودية، كان أحمد علي عبد الله صالح ضمن الطرف الرافض لأي تواصل في هذه المرحلة، بينما الشيخ البركاني يقود الطرف الآخر المؤيد لكسر حالة القطيعة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المملكة.

وأضاف المصدر أن الشيخ محمد بن زايد تدخل شخصيا، وأقنع السفير أحمد علي عبد الله صالح بأهمية كسر حالة القطيعة مع الرياض وهو ما انتهت إليه تلك الحوارات، وفي ضوئها تم تسمية الوفد برئاسة الشيخ البركان، وعضوية يحيى عبد الله دويد، وحمود خالد الصوفي، وناصر با جبيل، وقاسم الكسادي، ووفاء الدعيس.