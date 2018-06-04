طباعة وإصدار أول رخصة قيادة نسائية في السعودية (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، فيديو لإصدار وطباعة أول رخصة قيادة نسائية في المملكة العربية السعودية.

وتظهر سيدة سعودية في الفيديو، أمام عدسات المصورين، وهي تتسلم رخصة قيادتها من وحدة المرور التابعة لها في المملكة.

ويأتي الفيديو، قبل السماح رسميا للسعوديات بقيادة السيارات في 20 يونيو الجاري.

وجهزت إدارات المرور في بريدة ومحافظات منطقة القصيم، أقسام نسائية بجميع إداراتها، تزامنا مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل"، تم تجهيز مكاتب باللون الوردي في إدارات وشعب مرور القصيم، لاستقبال النساء اللاتي يرغبن في ترخيص مركبات جديدة، والحصول على رخص سيرها.

وكان أمر ملكي قد صدر منذ شهور، يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في شوراع المملكة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وبدأت شركة "أوبر" في المملكة العربية السعودية في شهر نيسان/ أبريل، في استقبال طلبات عمل سائق "كابتن" للسعوديات.

وأفادت الشركة بأن أهم شروط هذه الوظيفة هي ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاما، بالإضافة إلى رخصة القيادة وتأمين على السيارة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن الرخصة ستمكن المرأة من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة "كابتن" في الشركة، على أن تبدأ مع الوقت المحدد في 10 شوال.