الملك عبد الله الثاني عن قانون الضريبة: الأردن في مفترق طرق

وأكد العاهل الأردني، اليوم الاثنين 4 يونيو/ حزيران، وقوفه إلى جانب شعبه، مشيرا إلى أنه لن يقبل أن يواجه الأردنيون أية معاناة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
واستقبل العاهل الأردني الملقي، اليوم الاثنين، وسط احتجاجات شعبية بسبب قانون ضريبة الدخل، الذي تقدمت به الحكومة وتم عرضه على البرلمان.
وكلف الملك عبد الله الثاني وزير التربية الأردني، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الملقي.
وتتواصل احتجاجات الأردنيين لليوم الرابع على التوالي، في مختلف مناطق المملكة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير النهج الاقتصادي في البلاد.
ودعا العاهل الأردني، في وقت سابق، إلى إيجاد صيغة توافقية حول قانون الضريبة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين قيمة الضرائب ومستوى الخدمات العامة، مؤكدا أنه لن يتهاون في أي تقصير يمس الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل".
#الملك يؤكد وقوفه دائما وأبدا إلى جانب شعبه.#بترا pic.twitter.com/ziZgoM3N7R— Jordan News Agency (@Petranews) June 4, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)