الملك عبد الله الثاني عن قانون الضريبة: الأردن في مفترق طرق

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الأردن في مفترق طرق، وأنه يجب الخروج من الأزمة الحالية، التي أثارها الجدل حول قانون الضريبة لتوفير حياة كريمة للشعب، وإما مواجهة المجهول.

وأكد العاهل الأردني، اليوم الاثنين 4 يونيو/ حزيران، وقوفه إلى جانب شعبه، مشيرا إلى أنه لن يقبل أن يواجه الأردنيون أية معاناة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

© AFP 2018 / استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة

وقدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، استقالته، يوم الجمعة الماضي.

واستقبل العاهل الأردني الملقي، اليوم الاثنين، وسط احتجاجات شعبية بسبب قانون ضريبة الدخل، الذي تقدمت به الحكومة وتم عرضه على البرلمان.

وكلف الملك عبد الله الثاني وزير التربية الأردني، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الملقي.

وتتواصل احتجاجات الأردنيين لليوم الرابع على التوالي، في مختلف مناطق المملكة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير النهج الاقتصادي في البلاد.

ودعا العاهل الأردني، في وقت سابق، إلى إيجاد صيغة توافقية حول قانون الضريبة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين قيمة الضرائب ومستوى الخدمات العامة، مؤكدا أنه لن يتهاون في أي تقصير يمس الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل".