قوات هادي تستعيد سيطرتها على جبال في البيضاء وسط اليمن

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، على مواقع في محافظة البيضاء وسط اليمن، إثر معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

© AP Photo / Hani Mohammed "الحوثيون" يعلنون استعادة قلعة الطائف غربي اليمن من سيطرة قوات هادي

القاهرة — سبوتنيك . أعلن الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "قواته استعادت اليوم الاثنين، جبال القرحا وموقع الفقراء بمديرية الملاجم، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين"، مؤكداً "تكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها".

وفي الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "إن مسلحي أنصار الله استعادوا مواقع في محافظة البيضاء".

وأوضح أن "عملية نوعية نفذها مسلحو أنصار الله على مواقع لقوات الرئيس هادي في شعاب القرحا وعلى طريق منطقة فضحة في ناطع، انتهت بالسيطرة على عدد من المواقع وإعادة فتح طريق عقبة القنذع".