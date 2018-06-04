جهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا ينقذ 74 مهاجرا بعد تعرضهم للتعذيب والسطو

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات الليبية شرقي البلاد، أن الكتيبة 240 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قد حررت 74 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا محتجزين لدى مسلحين من مهربي البشر، بعد تعرضهم للتعذيب والسطو في منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا في الطريق الصحراوي.

© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watch انتشال جثامين 20 مهاجرا أفريقيا غرقوا خلال رحلة هجرة من المغرب إلى إسبانيا

وأكد الرائد رمزي رمضان الحاسي رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية (شحات) لوكالة "سبوتنيك " أن "عناصرا من الكتيبة 240 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قد حررت مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وعددهم 74 مهاجرا في منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا في الطريق الصحراوي يوم العاشر من رمضان، 26 أيار/ مايو الماضي، بعد تحريرهم من بعض العصابات الإجرامية وتجار البشر الذي كانوا يحتجزونهم".

وأضاف الحاسي "جهاز الهجرة غير الشرعية يعاني من كثرة تدفق المهاجرين عن طريق الصحراء".

وأوضح الحاسي أن "هؤلاء المهجرون قد تعرضوا للتعذيب والسطو من قبل تلك العصابات وبقوا لأيام عديدة دون طعام أو شراب بعد تحريرهم وتسليمهم لجهاز الهجرة غير الشرعية شحات".

وأشار رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية (شحات) إلى أن المهاجرين الذين تم ضبطتهم في الصحراء خضعوا لعدة فحوصات طبية وعددهم 74 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأرتيرية والسودانية والتشادية.