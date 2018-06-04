بعد حرب 8 سنوات... الأسد يؤكد قوة الدولة السورية ويزيد رواتب الجيش 30%

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين 4 حزيران/ يونيو، مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة رواتب عناصر الجيش السوري بنسبة 30% من مجموع الراتب، شملت العسكريين الحاليين والمتقاعدين.

أفادت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر اليوم الإثنين المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20 في المئة من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا منه.

© Sputnik . Michael Klimentyev تعرف على القرار الجديد للرئيس الأسد وتأثيره على سوريا

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية المرسومين التشريعيين اللذين حملا الأرقام 8 و9 لعام 2018 كما يلي:

1 — الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين، ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا منه.

2 — الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018 القاضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حاليا للعسكريين وعده جزءا منه.

وتأتي هذه الزيادة بعد دخول الحرب السورية في عامها الثامن، والتي شملت جزءا كبيرا من سوريا، أدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية والحكومية، وتشير إلى قوة الدولة السورية واستقرارها.