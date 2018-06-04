رسالة تحذير من نتنياهو لميركل بشأن إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أنشطة إيران في الشرق الأوسط تنذر بتدفق موجة أخرى من اللاجئين إلى أوروبا.

وبحسب لوكالة "رويترز"، قال نتنياهو، الذي يقوم بجولة لإقناع الدول الأوروبية بأن تحذو حذو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي، إن إيران تستخدم العائدات الناجمة عن تخفيف العقوبات عنها لتمويل صراعات.

YouTube.com بعد طلب تنصته على رئيسي الأركان والموساد ... إيران وحزب الله يتشفيان في نتنياهو وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل أن إيران ترغب في توسيع نطاق وجود الفصائل الشيعية التي تعمل تحت إمرتها لنشر المذهب الشيعي بين المسلمين السنة.

وتابع نتنياهو "هذا سيشعل حربا دينية وتبعات ذلك ستتمثل في مزيد من اللاجئين الذين تعلمون تماما أين ستكون وجهتهم".

وفي عام 2015 شهدت ألمانيا ودول أوروبية أخرى تدفقا لما يزيد على مليون لاجئ مما تسبب في صعود شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة هناك.

وكان كثير من هؤلاء اللاجئين من ضحايا الحرب الأهلية في سوريا حيث تتحالف إيران مع الرئيس بشار الأسد ضد المعارضة المسلحة التي أغلب أعضائها من السنة.

وأشارت ميركل إلى أنها تتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أنشطة إيران في الشرق الأوسط مصدر قلق، خاصة لأمن إسرائيل لكنها أضافت أن المحادثات والاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وفرا سبلا للتصدي لطموحات إيران النووية والإقليمية.