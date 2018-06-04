تجدد الاحتجاجات في الأردن رغم التغيير الحكومي

تجددت الاحتجاجات في الأردن رغم التغيير الحكومي، اليوم الاثنين، ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

عمان — سبوتنيك. وتجددت الاحتجاجات مساء اليوم في الأردن رغم التغيير الحكومي اليوم، وتوجه الآلاف نحو منطقة الدوار الرابع قبالة مقر الحكومة الأردنية، إلا أن التشديدات الأمنية تحول دون وصول المحتجين، الذين يصرون حتى اللحظة الاقتراب من المنطقة.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED بالفيديو... لحظة وصول ولي عهد الأردن إلى المحتجين حاملا رسالة الملك

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وبعد أن كان المحتجون يرفعون شعارات تطالب برحيل الحكومة، رفعوا اليوم شعارات تؤكد على تغيير النهج الاقتصادي، وتطالب بحكومة وطنية.

وفي بداية الاعتصام وزع المحتجون الحلوى بمناسبة التغيير الحكومي.

وقبل العاهل الأردني، اليوم الاثنين، استقالة حكومة هاني الملقي، وكلف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة.