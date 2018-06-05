العاهل السعودي يغادر إلى مكة لهذا السبب... والعديد من الأمراء يستقبلونه

ووفقا لوكالة "واس"، كان في استقبال الملك سلمان، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.
ووصل إلى مكة مع الملك سلمان، الأمير منصور بن سعود والأمير طلال بن سعود والأمير عبدالعزيز بن سطام مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض والامير عبدالله بن خالد المستشار في الديوان الملكي.
يذكر أن الملك سلمان غادر جدة في وقت سابق يوم الاثنين، وكان في وداعه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.
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