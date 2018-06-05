العاهل السعودي يغادر إلى مكة لهذا السبب... والعديد من الأمراء يستقبلونه

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مكة المكرمة قادما من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان بجوار البيت الحرام.

ووفقا لوكالة "واس"، كان في استقبال الملك سلمان، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court وسط اندلاع الاحتجاجات... تفاصيل اتصال هاتفي بين ابن سلمان والعاهل الأردني

وكان في استقبال العاهل السعودي أيضا صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي وعبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والفريق أول سعيد القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات والفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني واللواء عبداللطيف الشثري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين.

ووصل إلى مكة مع الملك سلمان، الأمير منصور بن سعود والأمير طلال بن سعود والأمير عبدالعزيز بن سطام مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض والامير عبدالله بن خالد المستشار في الديوان الملكي.

يذكر أن الملك سلمان غادر جدة في وقت سابق يوم الاثنين، وكان في وداعه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.