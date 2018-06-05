كندا تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة دخولها

أعفت كندا أمس الاثنين 4 يونيو/ حزيران مواطنى إحدى الدول العربية من تأشيرة دخولها، مع مدة تصريح سفر تصل إلى 5 سنوات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن موطنيها من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية، يحتاجون فقط إلى تصريح سفر لكندا.

مواطنو دولة الامارات حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادي يحتاجون إلى تصريح سفر لكندا قبل الوصول للمطارات الكندية، على الرابطhttps://t.co/Hep8x97DFQ

برسوم 7$ دولار كندي ويتم التفعيل بتاريخ 5 يونيو 2018 من الساعة 13:30 بتوقيت #الإمارات — وزارة الخارجية (@MOFAUAE) ٤ يونيو ٢٠١٨

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مهم: التسجيل الإلكتروني للسفر إلى #كندا مرة واحدة لجوازات السفر الإماراتية (الدبلوماسي، والخاص، والمهمة، والعادي). ومدة صلاحية تصريح السفر 5 سنوات أو عند انتهاء صلاحية جواز السفر، ومدة البقاء في كل زيارة 6 أشهر. — وزارة الخارجية (@MOFAUAE) ٤ يونيو ٢٠١٨

وأوضحت الوزارة أن المواطنين الإمارتيين بإمكانهم الحصول على تصريح للسفر لكندا برسوم قدرها 7 دولار كندي بدءا من اليوم الثلاثاء.

ويستطيع المواطن الإماراتي التسجيل إلكترونيا للحصول على التصريح الذي يمتد لمدة 5 سنوات، وتكون مدة البقاء في كل زيارة 6 أشهر.