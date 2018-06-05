الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه المملكة

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه أراضي المملكة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، إن الصاروخ الذي تعرض للتدمير كان يستهدف مدينة ينبع، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقضي على كتيبة كاملة من الجيش اليمني

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، إن خلال الأسابيع الماضية، تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من إحباط كل محاولات جماعة " أنصار الله " (الحوثيين) لاستهداف الداخل السعودي.

وأضاف "لم يطلق أي صاروخ خلال هذا الأسبوع باتجاه السعودية"، حيث أن "الجهود العسكرية المكثفة نجحت في تحييد القدرات العسكرية للحوثيين".

وعن إمكانية التوصل إلى حل سياسي في اليمن، كشف المالكي أن "كافة الخيارات مفتوحة.. والحل السياسي هو الأفضل للأزمة اليمنية"، لكنه أكد أن "الخيار العسكري مستمر في تحقيق الأهداف".