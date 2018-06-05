كل خطوط الطيران مرحب بها عدا القطرية... السعودية توجه رسالة لمواطني قطر

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن موقفها من المواطنين القطريين الراغبين في أداء العمرة هذا الموسم.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر"، إنه "في ظل تعنت السلطات القطرية وموقفها السلبي تجاه عدم تمكين مواطني قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، ترحب المملكة بالأشقاء القطريين للقدوم لأداء مناسك العمرة".

بيان من #وزارة_الحج_والعمرة:

ترحب #المملكة

بـ #الأشقاء_القطريين للقدوم لأداء مناسك #العمرة

في ظل تعنت السلطات القطرية وموقفها السلبي تجاه عدم تمكين مواطني #قطر من أداء مناسك #الحج والعمرة..

وذلك بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية بـ #مطار_الملك_عبدالعزيز الدولي بـ #جده pic.twitter.com/p97xJXJCpd — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 5, 2018

ودعت الوزارة القطريين الراغبين في أداء العمرة "لتسجيل بياناتهم في موقع الوزارة النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واستكمال إجراءات التعاقد الكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، وفق الضوابط المنظمة لذلك".

#وزارة_الحج_والعمرة ترحب بـ #المقيمين من دولة #قطر

لأداء مناسك #العمرة..

وتدعوهم لتسجيل بياناتهم في موقع الوزارة على الرابط:

https://t.co/z4i9PEHeSq

واستكمال إجراءات التعاقد الكترونياً مع #شركات_العمرة #السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين ، وفق الضوابط المنظمة لذلك pic.twitter.com/vOSf2krkPF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 5, 2018

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن بيان للوزارة أنه "فيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم".

وبحسب البيان، يكون قدوم المعتمرين المقيمين في قطر جوا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان 2018.