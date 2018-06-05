الجيش الروسي يوزع 3.8 طن من المواد الغذائية في محافظة حمص

أفاد ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم روغوف، بأن ممثلي المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا وزع حوالي 4 أطنان من المواد الغذائية في قرية الزعفرانة في محافظة حمص.

سوريا — سبوتنيك. وقال روغوف، للصحفيين: "إن مجموع ما تم توزيعه على السكان المحليين بلغ 890 مجموعة غذائية بوزن إجمالي بلغ 3.8 طن".

وأضاف روغوف، وجرى أيضا، تقديم مساعدة طبية لـ 107 أشخاص من السكان المحليين.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين: هذا هو الهدف من ضربة التحالف على سوريا

وقال رئيس إدارة زعفرانة يوسف مندور: "شكرا، لأنكم أعدتم لنا السلام والأمن، وأخيرا سيطر الجيش السوري على كامل أراضي المحافظة، وبمجرد أن حدث ذلك، شعر الناس بالهدوء، ونحن نشكر الحكومة والرئيس، وأصدقائنا الروس، الذين كانوا معنا. الجهود المشتركة فقط تساعد على تحقيق السلام ليس في قريتنا فحسب، ولكن في جميع أنحاء سوريا".

وقد استعاد الجيش السوري، على مدى الشهرين الماضيين، السيطرة على المناطق والقرى في شمال محافظة حمص وجنوب محافظة حماة ، وكذلك على ضواحي دمشق بأكملها.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.