اليمن... قيادات مؤتمرية تزور السعودية في مهمة مصالحة داخلية وخارجية

وصل وفد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها ولي العهد السعودي، وقيادات كبيرة في الحزب الموجودين في الرياض.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر في المؤتمر الشعبي العام لوكالة "سبوتنيك": "إن وفداً مؤتمرياً برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور أبو بكر القربي، وعضوية الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية سلطان البركاني، وأعضاء اللجنة العامة يحيى دويد وناصر باجيل وحمود الصوفي وخلدون باكحيل، وصل إلى السعودية في مهمة لتحقيق مصالحة مؤتمرية وكذلك للقاء قيادات سعودية بارزة، وتوحيد جهود مواجهة جماعة أنصار الله، سياسياً".

وأشار المصدر إلى "أن التحرك المؤتمري يأتي قبيل استئناف المفاوضات السياسية، باتجاه تشكيل وفد تفاوضي بعيداً عن قيادات المؤتمر، التي لا تزال داخل اليمن، وتؤثر جماعة "أنصار الله" على قرارها".

وكان القيادي المؤتمري أبو بكر القربي أكد في تغريدة أن قراراً اتخذ بتنسيق بين قيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج "للتحرك تجاه دول الإقليم والدول الدائمة العضوية انطلاقا من مسؤوليتهم نحو الشعب اليمني، الذي يريد تحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناته من الحرب".