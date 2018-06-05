الخارجية القطرية: احتمال عقد لقاء يجمع أطراف الأزمة الخليجية في سبتمبر المقبل

وأكدت المتحدثة القطرية أنه:" فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة لدولة الكويت الشقيقة هناك حراك في اتجاه لقاء يجمع المسؤولين في الخليج في سبتمبر المقبل… لكن هل سيسير في اتجاه الفعل أم لا؟ هذا كله يعتمد على دول الحصار، وللأسف سلوكها في الفترة الماضية لم يكن سلوكا يمكن التنبؤ به".
وحول الآثار السياسية المترتبة على الأزمة الخليجية، عبرت المتحدثة عن قلق قطر من المآلات الخطيرة للأزمة على الأمن الإقليمي.. وقالت "لدينا قلق على الأمن الإقليمي.. فقد كان ينظر لمنظومة مجلس التعاون على أنها الأكثر استقرارا في حالة السيولة الشديدة في الوطن العربي".
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