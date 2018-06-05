"وحدات حماية الشعب" الكردية تعلن سحب مستشاريها العسكريين من منبج

القاهرة-سبوتنيك. وقالت وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "الآن بعد مضي أكثر من سنتين من عملهم المستمر، ووصول مجلس منبج العسكري للاكتفاء الذاتي، في مجالات التدريب، قررت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب سحب مستشاريها العسكريين من منبج".
وتابع البيان: "نؤكد للرأي العام ولأهلنا في منبج بأن تضحياتنا هناك كانت جزءا من واجبنا لتحريرهم من براثن الإرهاب الداعشي، الذي كان يشكل خطرا على البشرية جمعاء، واستكمالنا لمهمتنا هي رسالتنا للعالم أجمع بأننا ماضون قدما في ملاحقة الإرهاب ودحره ونشر السلام والطمأنينة في المناطق المحررة.
واتفق وزيرا خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأثنين، على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في مدينة منبج السورية.
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