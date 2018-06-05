"وحدات حماية الشعب" الكردية تعلن سحب مستشاريها العسكريين من منبج

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية سحب مستشاريها العسكريين من مدينة منبج، شمالي سوريا، وهي الخطوة التي تأتي عقب الإعلان عن خارطة الطريق التركية الأميركية حول المدينة السورية.

القاهرة-سبوتنيك. وقالت وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "الآن بعد مضي أكثر من سنتين من عملهم المستمر، ووصول مجلس منبج العسكري للاكتفاء الذاتي، في مجالات التدريب، قررت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب سحب مستشاريها العسكريين من منبج".



© AFP 2018 / ADEM ALTAN وزير الخارجية التركي: واشنطن وأنقرة ستتعاونان بتشكيل الإدارة المحلية في منبج السورية

وأضافت وحدات حماية الشعب: "إننا نؤكد بأن قواتنا ستلبي النداء فيما إذا اقتضت الحاجة لأن نقدم الدعم والعون لأهلنا في منبج عندما يقتضي الأمر ذلك".وتابع البيان: "نؤكد للرأي العام ولأهلنا في منبج بأن تضحياتنا هناك كانت جزءا من واجبنا لتحريرهم من براثن الإرهاب الداعشي، الذي كان يشكل خطرا على البشرية جمعاء، واستكمالنا لمهمتنا هي رسالتنا للعالم أجمع بأننا ماضون قدما في ملاحقة الإرهاب ودحره ونشر السلام والطمأنينة في المناطق المحررة.

واتفق وزيرا خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأثنين، على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في مدينة منبج السورية.