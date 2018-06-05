حقيقة منع الفنانة لطيفة التونسية من دخول السعودية لأداء العمرة

ونفت السفارة صحة ما قالته لطيفة في برنامج تلفزيوني بمنعها من أداء العمرة، وأكدت أنها "لم يسبق لها التقدم بطلب لهذا الشأن إطلاقا"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأشارت إلى أن "ما ادعته المواطنة التونسية لطيفة والمعروفة فنيا بـ (لطيفة التونسية) غير صحيح إطلاقا، وبإمكانها التقدم بطلب الحصول علي تأشيرة كغيرها متى ما رغبت".
وكانت المطربة التونسية، لطيفة، بكت أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، صباح أمس الاثنين 4 يونيو/حزيران، بسبب منعها من دخول المملكة العربية السعودية منذ 7 سنوات.
وأكدت في حوارها مع برنامج "مجموعة إنسان" على قناة "إم بي سي"، أنها لا تدري سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، منذ 2012، على الرغم من حصولها وقتها على تأشيرة زيارة.
بعد سؤال #علي_العلياني عن سبب عدم قدومها للسعودية.. ما سبب بكاء لطيفة على الهواء ؟#مجموعة_إنسان #لطيفة_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/zFkymEiEYM— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) June 4, 2018
وعن ملابسات منعها من دخول السعودية، قالت لمقدم البرنامج، علي العلياني، بأنه بعد أن أحييت حفلا غنائيا في لبنان، توجهت إلى السعودية ومعها تأشيرة الزيارة، ولكنها فوجئت بمنع السلطات هناك لها من الدخول.
وأكدت أنها أصيبت بالصدمة بعد هذا الموقف، وأنها حتى الآن لا تعرف سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، مشيرة إلى رغبتها في أداء العمرة.
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