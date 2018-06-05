حقيقة منع الفنانة لطيفة التونسية من دخول السعودية لأداء العمرة

أصدرت السفارة السعودية في تونس بيانا؛ للرد على تصريحات المطربة التونسية لطيفة، التي قالت فيها إن السلطات السعودية تمنعها من أداء العمرة.

ونفت السفارة صحة ما قالته لطيفة في برنامج تلفزيوني بمنعها من أداء العمرة، وأكدت أنها "لم يسبق لها التقدم بطلب لهذا الشأن إطلاقا"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أمير سعودي يكشف سر الأميرة لطيفة "المثيرة"

وقالت السفارة في البيان "المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، بأنها لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمره".

‏وأشارت إلى أن "ما ادعته المواطنة التونسية لطيفة والمعروفة فنيا بـ (لطيفة التونسية) غير صحيح إطلاقا، وبإمكانها التقدم بطلب الحصول علي تأشيرة كغيرها متى ما رغبت".

وكانت المطربة التونسية، لطيفة، بكت أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، صباح أمس الاثنين 4 يونيو/حزيران، بسبب منعها من دخول المملكة العربية السعودية منذ 7 سنوات.

وأكدت في حوارها مع برنامج "مجموعة إنسان" على قناة "إم بي سي"، أنها لا تدري سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، منذ 2012، على الرغم من حصولها وقتها على تأشيرة زيارة.

بعد سؤال #علي_العلياني عن سبب عدم قدومها للسعودية.. ما سبب بكاء لطيفة على الهواء ؟#مجموعة_إنسان #لطيفة_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/zFkymEiEYM — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) June 4, 2018

وعن ملابسات منعها من دخول السعودية، قالت لمقدم البرنامج، علي العلياني، بأنه بعد أن أحييت حفلا غنائيا في لبنان، توجهت إلى السعودية ومعها تأشيرة الزيارة، ولكنها فوجئت بمنع السلطات هناك لها من الدخول.

وأكدت أنها أصيبت بالصدمة بعد هذا الموقف، وأنها حتى الآن لا تعرف سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، مشيرة إلى رغبتها في أداء العمرة.