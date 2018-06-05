ملك الأردن يطالب الحكومة بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل

طالب ملك الأردن، عبد الله بن حسين، الحكومة بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أثار احتجاجات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى إقالة هاني الملقي من رئاسة الحكومة وتعيين عمر الرزاز بدلا منه.

وقال الملك الأردني، في أثناء خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

#عاجل #الملك للرزاز: على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) June 5, 2018

​وتابع الملك "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

#عاجل #الملك للرزاز: على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) June 5, 2018

​وأضاف "الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزا للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها"، مشيرا إلى أن "فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان".

#عاجل #الملك للرزاز: الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) June 5, 2018

​وتابع "فأنا لا أقبل من مؤسساتنا إلا أن تقدم أعلى مستويات الخدمة. فلا بد لتعليمنا من بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمن، ولا بد لمنظومة الرعاية الصحية من احترام إنسانية مرضانا".

#عاجل #الملك للرزاز: فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان. فأنا لا أقبل من مؤسساتنا إلا أن تقدم أعلى مستويات الخدم. فلا بد لتعليمنا من بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمن، ولا بد لمنظومة الرعاية الصحية من احترام إنسانية مرضانا #بترا — Jordan News Agency (@Petranews) June 5, 2018

​ولفت الملك إلى أنه "لا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في مالنا العام ذمة ولا ضميرا، وفي هذا الإطار، على الحكومة الإسراع بإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية".

#عاجل #الملك للرزاز:لا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في مالنا العام ذمة ولا ضميرا، وفي هذا الإطار، على الحكومة الإسراع بإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية #بترا — Jordan News Agency (@Petranews) June 5, 2018

​كما ذكر أن الحكومة مطالبة أيضا "بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة، وهنا لا بد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب".