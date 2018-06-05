بعد تهديد السعودية بإعلان الحرب على قطر...من ينتصر في معركة الأشقاء

في الصراع بين الرياض والدوحة لن تفوز المهارة، بل العدد.

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن بلادة مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد السلطات القطرية بمنظومة "إس-400" الروسية. وفقاً لصحيفة "لاموند" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة بالإشارة إلى الملك السعودي: "المملكة ستكون مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدمير هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك العمليات العسكرية".

وقد طلب الملك السعودي من الرئيس الفرنسي منع بيع منظومة "إس-400" إلى قطر، للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

Saudi king orders reopening of border with Qatar to pilgrims crossing to perform hajj https://t.co/X4krrQgtCJ pic.twitter.com/eMTTFEW1Xo — AFP news agency (@AFP) August 17, 2017

وأعلن السفير القطري في روسيا خالد بن محمد العطية، في وقت سابق، عن مفاوضات نشطة حول شراء "إس-400" الروسية بين موسكو والدوحة.

وتسأل مراسل News.ru ما إذا كان الصراع المسلح بين السعودية وقطر سيقع وكيف سيطتور هذا الصراع.

ويعتقد الخبير من معهد الشرق الأوسط والمجلس الروسي للشؤون الخارجية، سيرغي بالماسوف أن الاحتمال الوحيد للعدوان السعودي على قطر هو تنظيم انقلاب فيها. "حاولت السعودية مرتين في ال20 سنة الأخيرة الإطاحة بالسلطة في قطر، واستخدمت القوات الخاصة في المحاولة، وكل هذه المحاولات باءت بالفشل. فقطر تعتبر السعودية جارتها البغيضة، ولا يوجد مفر منها في نفس الوقت".

ووفقا للخبير من المستبعد أن تضرب السعودية قطر بشكل مباشر. "يوجد في قطر تواجد عسكري أمريكي وتركي. وإيران أعلنت مرارا وتكرارا عن دعمها لقطر. ولا ينبغي للسعوديين أن ينسوا إيران. الجيش القطري عدده قليل، ولكن المستشارين العسكريين الفرنسيين أشاروا إلى أن مستوى كفاءته القتالية وانضباطه ودافعه أعلى بكثير من المستوى السعودي. فقد كان أداء القوات المسلحة القطرية جيداً في اليمن. وأما فيما يتعلق بالمعدات العسكرية فإن لدى الجيش القطري من أكثر المعدات تقدما في العالم".

ولا يؤمن الخبير بإمكانية نشوب صراع مسلح بين قطر والسعودية ويعتقد أن وسائل الإعلام الفرنسية نشرت هذه الأنباء من أجل التأثير على تعزير روسيا في الشرق الأوسط.

وقال الخبير: "يحاول الفرنسيون توسيع سوق السلاح في دول الشرق الأوسط القادرة على دفع المال، ليس فقط قطر بل والولايات المتحدة. على الرغم من أن الوجود الروسي ضئيل مقارنة مع الأمريكي في سوق الأسلحة في هذه الدول. ويوجد عقود ووآفاق لتوسيع السوق".

وأضاف أن فرنسا ترسل الأسلحة إلى قطر وأي "دخول" لروسيا إلى هذا السوق يثير القلق. واحتمال كبير أن يكون قد طلب من الفرنسيين نشر هذه الأخبار لأنهم غير راضيين عن ظهور روسيا في سوق الأسلحة في الشرق الأوسط".

وقال نائب مدير معهد التحليل السياسي العسكري ألكسندر خرامتشيخين إن نتيجة الصراع المسلح بين السعودية وقطر لا يمكن التنبؤ بها. "عدد الجيش في كلا البلدين لا يمكن مقارنته. الجيش السعودي أكبر بكثير من القطري، والمعدات العسكرية في البلدين متقدمة جدا. والجيش في كلا الدولتين معد بشكل جيد".

ووفقا له في حالة الحرب كل شيء سيعتمد على أي جيش سيظهر نفسه أسوء. "وبشكل عام ستكون العملية العسكرية السعودية ضد قطر كأي عملية برية. أولا الهجوم سيبدأ بالطائرات والمدفعيات وبعد ذلك ستهاجم القوات البرية المرافق الرئيسية في قطر".