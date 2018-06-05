أمير قطر يصدر 7 قرارات مهمة

نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء 5 يونيو/حزيران، قرارات جديدة أصدرها أمير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وتضمن القرارات أولًا الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10 / 4 / 2018.

صاحب السمو يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما. pic.twitter.com/nQFnvr5LMW — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

كما وافق على التصديق على مذكرة تفاهم بشأن إجراء حوار سياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 8 / 2017.

صاحب السمو يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إجراء حوار سياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية. pic.twitter.com/XpcHNk3X3U — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

وكذلك وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، الموقعة بمدينة مراكش بتاريخ 27 / 12 / 2013.

صاحب السمو يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية. pic.twitter.com/Ub2tkxwhWU — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

وأيضًا وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما بمدينة مراكش بتاريخ 27 / 12 / 2013.

صاحب السمو يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها. pic.twitter.com/BRUmP1E5Cp — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

أما خامس القرارات فكان وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات، وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر، الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 11 / 3 / 2014.

© REUTERS / HANDOUT بمناسبة مرور عام على الحصار... قطر توجه رسالة لرباعي المقاطعة

صاحب السمو يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر. pic.twitter.com/lVDksEBYir — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

فيما كان القرارا السادس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 11 / 3 / 2014.

صاحب السمو يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية. pic.twitter.com/S5JJInK0R7 — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

وأخيرا، لموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 12 / 3 / 2014.