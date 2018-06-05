رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد أن بلاده مستهدفة ويدعو لتفويت الفرصة على المتربصين بأمنها

عمان- سبوتنيك. ونقلت نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني محمود فريحات، اليوم الثلاثاء، تأكيده على "ضرورة الاستمرار ببقاء القوات المسلحة بأعلى درجات الجاهزية واليقظة والحذر".
كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني على "جملة من الأمور التي تهم القوات المسلحة في مجال العمليات والتدريب والتأهيل والتسليح والتعاون المشترك مع الجيوش الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمعارف، من خلال برامج التعاون والتمارين المشتركة".
وبيّن الفريحات "ضرورة إطلاع الجنود من خلال القادة على مجمل ما يجري داخلياً وخارجياً ليكونوا على اطلاع تام بمجمل التحديات والتطورات والمتغيرات سواء الداخلية أو الخارجية في الإقليم والعالم" مؤكداً على "دور القادة في الميدان وعلى مختلف المستويات وضرورة إيلاء مرؤوسيهم كل العناية، والمتابعة والتعليم والتأهيل والتوعية ووضعهم بصورة الحقائق حتى لا يكونوا رهينة لما تتعامل به وسائل الإعلام وما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي فهو لا يحمل في أغلب الأحيان إلا الإشاعات والتضليل للرأي العام وتغييب الحقائق عن المواطنين".
وشهد الأردن على مدى الأيام القليلة الماضية احتجاجات واسعة رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل.
وعلى خلفية الاحتجاجات قدمت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي، أمس الاثنين، استقالتها للملك عبد الله الثاني الذي كلف الخبير الاقتصادي وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
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