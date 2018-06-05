المغرب يثمن دور وجهود روسيا في الحفاظ على الأمن الدولي

أعلن نائب رئيس مجلس المستشارين المغربي عبد القادر سلامة، اليوم الثلاثاء 5 حزيران/ يونيو، أن المغرب يقدر دور روسيا في الساحة الدولية وجهود موسكو للحفاظ على الأمن العالمي.

موسكو — سبوتنيك. وقال سلامة في لقاء مع النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي نيكولاي فيدوروف: "إننا نقدر عاليا مكانة روسيا في الساحة الدولية، وذلك الدور الذي تلعبه، في المقام الأول في دعم السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما".

وأضاف سلامة "المغرب على كل مستويات المجتمع سواء كان ملكا أو حكومة أو برلمانا أو شعبا يقدّر العلاقات العميقة التي تربط بلدنا بروسيا".

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE ورقة المغرب العسكرية الجديدة في وجه البوليساريو (فيديو)

وأشار نائب رئيس مجلس المستشارين في المغرب إلى أن البلدين لديهما الآن فرصة كبيرة لإقامة علاقات شراكة حقيقية. وأضاف أن هذا يرجع إلى رؤية مشتركة ومشاكل مشتركة وتحديات وتهديدات مشتركة.

وفي سياق حديثة عن المنتدى أشار إلى أن المنتدى الدولي لتطوير البرلمانية الذي يعقد في موسكو، حدث ناجح.

قائلاً: "لقد سمح لنا هذا المنتدى بالتعرف على خبرة ممثلي برلمانات الدول الأخرى، ونحن متأكدون من أننا سنستفيد في المستقبل من أفضل التجارب في هذه الاتصالات، وتجارب الدول الأخرى، لاستخدامها لمصلحة شعبنا".

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو في الفترة 4-5 حزيران/ يونيو، فعاليات المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني، وذلك بمشاركة أكثر من 500 شخصية من برلمانيين وخبراء يمثلون نحو 100 دولة من دول العالم.