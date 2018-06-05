في امتحان كلية الحقوق... لماذا لا يمكن محاسبة راموس على إصابة صلاح

حالة من الغضب والصدمة أصابت جماهير الكرة المصرية والعربية بعد إصابة اللاعب المصري محمد صلاح، خلال المباراة التي جمعت بين فريقه "ليفربول" الإنجليزي و"ريال مدريد"، في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نحو 10 أيام، التي تسبب فيها قائد الفريق الإسباني سيرخيو راموس.

ولكن الأمر لم يقتصر على الجدل حول كرة القدم بحسب، بل وصل إلى امتحانات الجامعات أيضا. إذ فوجئ الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق السورية بسؤال عن الإصابة التي تعرض صلاح وأجبرته على الخروج من الملعب بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صورا لامتحان قانون العقوبات العام لطلاب السنة الدراسية الأولى في جامعة دمشق.

قضية راموس و محمدصلاح أتت سؤال في امتحان لطلاب السنة الأولى كلية الحقوق في سوريا pic.twitter.com/KLdyKvdEQk — khaled ALG 🇩🇿 (@SouihatKhaled) June 3, 2018

​وجاء نص السؤال يقول "تسبب سيرخيو راموس بإصابة محمد صلاح خلال نهائي أبطال أوروبا 2018. بطبيعة الحال، لا يمكن مساءلة راموس على ما فعله من الناحية الجزائية، وذلك لعلة توافر أربعة شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبررا في الألعاب الرياضية. عدد هذه الشروط تعداد فقط".