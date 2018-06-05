نبيه بري: لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

بيروت — سبوتنيك. وقال بري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا عن سؤال حول آفاق النزاع اللبناني — الإسرائيلي على الحدود البحرية: "جاءنا اقتراح أمريكي، بعد اجتماع عُقد مع نتنياهو في إسرائيل، ومفاده أنهم على استعداد لحل متكامل في البر (الجدار ومزارع شبعا)، وكذلك في البحر.
واستطرد رئيس مجلس النواب اللبناني: "اعتبرت أن هذا الاقتراح إيجابي وقابل للنقاش، ونحن الآن بانتظار الجواب من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي ألمح إلى هذا الأمر اليوم".
وفي إجابة عن سؤال حول استعداد لبنان لبحث مقترحات التفاوض الأمريكية، قال بري: "مستعدون لبحث مقترحات التفاوض".
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