مدفعية التحالف العربي تدمر تحصينات "أنصار الله"

استهدفت مدفعية التحالف العربي في اليمن اليوم الثلاثاء 5 يونيو/ حزيران، معاقل جماعة "أنصار الله" في ضواحي الحديدة.

ودمرت المدفعية التابعة للتحالف تحصينات في ظل التقدم الميداني الكبير باتجاه المدينة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

© REUTERS / HANDOUT رسالة تهديد من جماعات إغاثة لماكرون بسبب مؤتمر حول اليمن بمشاركة السعودية

قتل 14 يمنيا على الأقل في معارك دارت بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي أنصار الله هاجموا اليوم الثلاثاء، مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية المتون غرب الجوف، أسفرت عن السيطرة على عزلة بيت مهشم ومنطقة عرق مزوية ومحاصرة قرية عروق العبيد".

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" عليها في كانون الثاني/ يناير 2015.

وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أوضاعا إنسانية قاسية. وتشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.