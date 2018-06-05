الرئيس الجزائري يسحب قرارا حكوميا أثار ردود فعل غاضبة

اتخذ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن مشروع قانون أقدمت عليه الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

قرر الرئيس بوتفليقة، سحب زيادة مالية اقترحها مجلس الوزراء بخصوص الوثائق الإدارية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري اليوم الثلاثاء، ترأسه بوتفليقة إنه "خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الادارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية".

#بوتفليقه يلغي الزيادات الوثائقية البيومترية

نعم هو ليحكم بلاد برافو يا عبد العزيز عززك الله علينا الله يحفظك وشفيك ويبعد عليك حساد

بوتفليقه VS اويحيي

ريال مع بارصا 🤣 — rayane (@rayan390n) June 5, 2018

وأثار مشروع تمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 غضبا ونقاشا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وكان مشروع القانون ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها.

الحمد لله على نعمة بوتفليقة 😭 — حسام علاء الدين (@IfqyBSv6292lm63) June 5, 2018

​مثلما كان منتظرا البطل بوتفليقة يظهر ويلغي كل الرسوم المفروضة على الوثائق البيومترية هههههههه كرنفال في دشرة والتحضير للعهدة الخامسة#كانت_باينة_تكمل_كما_هاك

وقد تلقى مغرودن جزائريون خبر إلغاء الرسوم الجديدة بالاحتفاء وقالوا "إن هذا ما كانوا ينتظرونه من الرئيس بوتفليقه".