محمد بن زايد يعلن حزمة قرارات جديدة

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إنه وافق على حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) لتحفيز النمو في الإمارة.

وأشار ابن زايد في تغريدات على "تويتر" إلى أن الحزمة الجديدة تهدف لـ"توفير أفق أرحب للتنمية والاستثمار. ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وفرص العمل".

بتوجيهات خليفة، أطلقنا اليوم حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبو ظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة، على أن تقوم اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة عمل خلال 90 يوم لأوجه الصرف. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 5, 2018

وأضاف ابن زايد "وجهنا بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، كما أمرنا بإعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين".

كما أمرنا بإعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من حكومة أبوظبي. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 5, 2018

وأكمل ابن زايد "أمرنا بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم (غداً)، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محليا وإقليميا".

ووجهنا بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات على أن يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 5, 2018

وأمر ابن زايد بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، على مدار السنوات الخمس القادمة، وإصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها العمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.