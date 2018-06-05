السيسي يزف أنباء سارة للمصريين... ويؤكد: انتظروا بعد العيد

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأيام القادمة بعد عيد الفطر، ستشهد العديد من الإنجازات الكبيرة والكثير من الخطوات التي ستسعد الشعب المصري.

وقال السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء: "لدي أمل كبير في أن تشهدوا مصر في منطقة أفضل خلال العامين القادمين".

© Sputnik . Sergei Guneev مجلة سعودية: السيسي يتحدث عن القرارات الصعبة وعلاقته بالملك سلمان

وأكد السيسي أنه سيلتقي في أول أيام عيد الفطر، بأسر الشهداء للاحتفال معهم بالعيد وإدخال الفرحة على قلوبهم، قائلا: "سنقول لهم إننا معكم رغم أننا لا نستطيع أن نعوض الشهيد سواء كان أبا أو ابنا، وستكون هذه المناسبة فرصة لكل من يحب أن يشاركنا في هذا اللقاء لتكريم أسر الشهداء".

ووجه السيسي الشكر للشعب المصري بكل أطيافه، مؤكدا أن هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين ولكنها حقيقة نابعة من قلبه، معربا عن تقديره لجموع الشعب المصري التي تواجدت أمام صناديق الانتخابات الرئاسية.

ويرى السيسي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمثابة رسالة قوية للداخل والخارج، تؤكد أن الشعب يريد مواصلة "معركة التنمية والنماء والاستقرار".

وحرص السيسي على توجيه الشكر للمرأة المصرية التي كان لها تواجدا ملحوظا في اللجان الانتخابية، موضحا "المرأة المصرية تقوم على الدوام بدور مهم وملحوظ في تحقيق الاستقرار في المجتمع".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة ثانية وفق الإجراءات التي حددها الدستور المصري.