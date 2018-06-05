السيسي كاشفا عن تصرف أغضبه مؤخرا: ما تفعلونه بي له دلالة غير جيدة

يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية، كانت قاسية جداً على المصريين.

قال السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: "اتفقنا على التصدي للتحديات معا، ولم يكن ما تحقق خلال السنوات الماضية إلا بكم".

وطالب السيسي بعدم إقحام اسمه فى أية قضية، مضيفا "وصلني كلام بأنني تدخلت في حجب مسلسل. مستحيل أن أفعل هذا الأمر. أتمنى عدم الزج بإسمي في مثل هذه الأمور. هل سنعود لقول إن جهات عليا تدخلت لفعل هذا وهذا؟ نحن في دولة مؤسسات".

© AP Photo / Andrew Harnik السيسي يزف أنباء سارة للمصريين... ويؤكد: انتظروا بعد العيد

وأكمل السيسي "أكرر. لا تزجوا بإسمي بهذا الشكل وفي هذه الأمور، لأن هذا الأمر له دلالة غير جيدة".

وأشار السيسي إلى أن إجراءات الإصلاح فى التعليم والصحة والإصلاح الإداري ليست إجراءات دولة فقط، ولكنها إجراءات لكل المصريين، موضحا أن إجراءات إصلاح التعليم ليست عفوية، ولكنها جاءت بعد دراسة جيدة، لأنه يعتبر التعليم من أهم القضايا في مصر.

وأكد السيسي على أهمية تكاتف كافة أبناء الشعب المصري، لإنجاح أي إجراء أو تحد يواجه الدولة، مشددا على أن إجراءات الإصلاح الإداري في الدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين.