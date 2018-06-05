كيف استقبل الإماراتيون قرار الـ50 مليار درهم

اتخذ ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء 5 يونيو/ حزيران قرارات جديدة بشأن الثلاث سنوات القادمة في إمارة أبو ظبي.

وتكلف القرارات الاقتصادية الجديدة الخزينة الإماراتية 50 مليار درهم (الدولار يساوي 3.6 درهم إماراتي)، "لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأمر محمد بن زايد بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم.

وطالب بن زايد بتوفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي.

ووجه محمد بن زايد عدة مبادرات ومحفزات "تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات".

على الرغم من أن حزمة ال 50 مليار درهم التي أطلقها @MohamedBinZayed الشيخ محمد بن زايد تحمل الطابع الاقتصادي الا ان تأثيراتها الاجتماعية والخدمة والتنموية ستشمل ويستفيد منها الجميع في السنوات الثلاث المقبلة pic.twitter.com/IyDmnACflD — Raed Barqawi (@barqawi04) June 5, 2018

واعتبر مغرودن أن حزمة الـ50 مليار درهم "يستفيد منها الجميع في السنوات المقبلة".

محمد بن زايد يعتمد بـ 50 مليار درهم كحزمة اقتصادية لدعم مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية…

دام عزج يا بلادي 🇦🇪❤️ pic.twitter.com/8NR7TWCswQ — آمنة المري 🇦🇪 (@AmnaBinhraiz) June 5, 2018

وأكد آخرون أن القرارات الجديدة تدعم مسيرة الإصلاح الكبيرة في أبوظبي.