كيف استقبل الإماراتيون قرار الـ50 مليار درهم

وتكلف القرارات الاقتصادية الجديدة الخزينة الإماراتية 50 مليار درهم (الدولار يساوي 3.6 درهم إماراتي)، "لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
#بوخالد_عزنا_وفخرنا#محمد_بن_زايد_قائد_ملهم pic.twitter.com/2hASS4xrdG— محمد سليمان الشحي (@BU_HAMEDuae) June 5, 2018
وأمر محمد بن زايد بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم.
وطالب بن زايد بتوفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي.
ووجه محمد بن زايد عدة مبادرات ومحفزات "تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات".
على الرغم من أن حزمة ال 50 مليار درهم التي أطلقها @MohamedBinZayed الشيخ محمد بن زايد تحمل الطابع الاقتصادي الا ان تأثيراتها الاجتماعية والخدمة والتنموية ستشمل ويستفيد منها الجميع في السنوات الثلاث المقبلة pic.twitter.com/IyDmnACflD— Raed Barqawi (@barqawi04) June 5, 2018
واعتبر مغرودن أن حزمة الـ50 مليار درهم "يستفيد منها الجميع في السنوات المقبلة".
محمد بن زايد يعتمد بـ 50 مليار درهم كحزمة اقتصادية لدعم مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية…— آمنة المري 🇦🇪 (@AmnaBinhraiz) June 5, 2018
دام عزج يا بلادي 🇦🇪❤️ pic.twitter.com/8NR7TWCswQ
وأكد آخرون أن القرارات الجديدة تدعم مسيرة الإصلاح الكبيرة في أبوظبي.
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