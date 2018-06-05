الحريري يكشف الدور "المحوري" لولي عهد السعودية في دعم لبنان

أشاد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بالدعم الذي يقدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدعم الاستقرار في لبنان.

واستقبل سعد الحريري يوم الثلاثاء، مجلس الأعمال "اللبناني-السعودي"، في "بيت الوسط"، وفقا لما ذكره موقع "تيار المستقبل" الذي يرأسه الحريري.

وشدد الحريري على دور ابن سلمان "المحوري" في دعم لبنان، موضحا أنه يدعم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

© AP Photo / Dalati Nohra Lebanese Official Government السعودية ترد على الرئيس الفرنسي بشأن احتجاز الحريري في الرياض

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أهمية تشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها بين لبنان والسعودية.

وأشار الحريري إلى أن الدعم الذي تقدمه السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده، يحتم على الجميع الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان.

يذكر أن الحريري توجه في زيارة للمملكة منذ أيام، والتي تعد الزيارة الثانية له إلى الرياض، عقب إنهاء استشارته النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة جديدة.

وشهدت الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، خسارة "تيار المستقبل" ثلث مقاعده النيابية.

وكان الحريري قد تقدم باستقالته في خطاب تليفزيوني من الرياض في الرابع نوفمبر/تشرين الثاني، وعاد الحريري عن استقالته في الشهر التالي بعد وساطة فرنسية.