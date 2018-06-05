الحوثي: المتهور الذي يقود السعودية لا يمكن الاعتماد عليه أو الوثوق به

أطلق محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لأنصار الله في اليمن، اليوم الثلاثاء 5 يونيو/حزيران، جملة من التصريحات النارية، التي هدد فيها التحالف بقيادة السعودية.

وهدد الحوثي في حوار أجراه مع قناة "الميادين" اللبنانية التحالف، بما وصفه مفاجآت عسكرية في القريب العاجل.

وقال الحوثي: "هناك بعض المفاجآت العسكرية المتوفرة لدينا، وربما تحصل في القريب العاجل".

وتابع "مازال لدينا الكثير من الأهداف ومن الأوراق، التي نستطيع تحريكها في وجه العدوان".

ومضى "كل ما نملكه من أدوات، نستخدمه في إطار ردع العدوان".

عاجل | #اليمن: الحوثي للميادين: هناك بعض المفاجآت العسكرية المتوفرة لدينا وربما تحصل في القريب العاجل — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) June 5, 2018

​وتزامنت تلك التصريحات مع تغريدة نشرها القيادي في أنصار الله في وقت سابق، وقال فيها: "في تواصلي باللواء محمد الغماري ليلة الامس هناك عمل جدي سيثبته الميدان ان شاء الله".

في تواصلي باللواء محمد الغماري ليلة الامس هناك عمل جدي سيثبته الميدان ان شاء الله — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٥ يونيو ٢٠١٨

​وشن الحوثي هجوما على السعودية، وقال:

هذا الشخص المتهور في قيادة السعودية لا يمكن الاعتماد عليه أو الوثوق به.

واتهم الحوثي بتعاون التحالف مع الطيران الإسرائيلي، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات فيما أطلق عليها معركة الساحل، حول ميناء الحديدة.

وقال الحوثي: "نعتبر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشارك في معارك الساحل".

عاجل | #اليمن: الحوثي للميادين: الشعب اليمني يملك القوة والإرادة لمواجهة إسرائيل ولا يخشاها — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) June 5, 2018

​وتابع "الشعب اليمني يملك القوة والإرادة لمواجهة إسرائيل ولا يخشاها".