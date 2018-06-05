القوات العراقية تلقي القبض على 20 عنصرا لـ"داعش" في الموصل

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الداخلية إن "قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تقوم بحملة لتنفيذ أوامر القبض، أسفرت عن إلقاء القبض على 20 عنصرا من مجرمي داعش بينهم من كان يعمل بما تسمى بالأمنية والحسبة لداعش".

وأشار إلى انه تم القبض عليهم في منطقة الهرمات الأولى والخامسة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش وجهود الاستخبارات لضمان تأمين الموصل، وتعقب العناصر المندسة من تنظيم "داعش"، ومواقع تخزين المتفجرات التي لا يزال بعضها موجودا في مخابئ تحت الأرض في نواحٍ متفرقة من المناطق المحررة.

وحررت القوات العراقية الموصل في الـ 10 من تموز/يوليو 2017، بعد معارك شرسة خاضتها ضد مسلحي "داعش".

واستولى "داعش" على الموصل وأعلنها عاصمة لدولة الخلافة المزعومة في منتصف حزيران/يونيو 2014، بعدما أحكم سيطرته على محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، والأقضية التابعة لهم.