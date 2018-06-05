نائب الرئيس اليمني يتحدث عند القدرات القتالية لجنود جيشه

وتحدث صالح عن القدرات العالية لجنود الجيش اليمني الذي يدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب موقع سبتمبر نت.
وثمن نائب الرئيس ما تحقق من "انتصارات كبيرة، وما يتحلى به المقاتلون الأبطال من معنويات قتالية عالية قادرة على دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستكمال التحرير".
وشدد على محسن صالح على "مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير والتوجه لإعادة الإعمار والبناء والعمل على تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتقديره للتضحيات والجهود المبذولة".
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