نائب الرئيس اليمني يتحدث عند القدرات القتالية لجنود جيشه

أجرى نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق الركن على محسن صالح، اليوم الثلاثاء 5 يونيو/ حزيران اتصالين هاتفيين بمحافظ الجوف وقائد المنطقة العسكرية السادسة.

وتحدث صالح عن القدرات العالية لجنود الجيش اليمني الذي يدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب موقع سبتمبر نت.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha اليمن... قيادات مؤتمرية تزور السعودية في مهمة مصالحة داخلية وخارجية

وأكد نائب الرئيس أن "أبطال الجيش يقومون ببطولات في سبيل استكمال تحرير مناطق محافظة الجوف".

وثمن نائب الرئيس ما تحقق من "انتصارات كبيرة، وما يتحلى به المقاتلون الأبطال من معنويات قتالية عالية قادرة على دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستكمال التحرير".

وشدد على محسن صالح على "مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير والتوجه لإعادة الإعمار والبناء والعمل على تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتقديره للتضحيات والجهود المبذولة".