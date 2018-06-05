رسالة شديدة اللهجة من الديوان الملكي السعودي لقطر

قال المستشار في الديوان الملكي ومشرف مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، إنه لا وجود لأي هدر مالي أو خسائر اقتصادية منذ بدء المقاطعة إلا في قطر، ردا على تصريحات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.

وغرد القحطاني عبر "تويتر" يوم الثلاثاء: "لفت انتباهي أحد الأصدقاء حين نشر في فيسبوك صورة لتغريدات حمد بن جاسم، حيث يقول (خطابة الخليج) في تغريدته الأولى كلمة صادقة بوصفه للشعب القطري العزيز بالصامد والشامخ، ونعم هو صامد أمام قمع السلطة واستبدادها وجنونها وحتى وأن استقطبوا ضده المرتزقة من إيران ومن جاورها وأقوى جيوش الأرض".

وتابع القحطاني "خطابة الخليج مازال يكذب حتى يصدق كذبته. يقول إن هناك قوانين تمنع تعاطفنا مع الشعب القطري. كل سعودي وخليجي وعربي ومسلم يتعاطف مع الشعب القطري. وبينهم وبين أهلهم في السعودية روابط القربى والأصل والنسب. فأين هو هذا القانون؟ أم أنه يقصد كذبته عن سن السعودية لقانون بمنع التعاطف مع قطر".

يقل خطابة #الخليج في تغريدته الأولى كلمة صادقة إلا وصفه للشعب القطري العزيز بـ "الصامد" و "الشامخ" ، نعم هو صامد أمام قمع السلطة واستبدادها وجنونها وحتى وإن استقطبوا ضده المرتزقة من #إيران ومن جاورها وأقوى جيوش الأرض. #سلطة_شرق_سلوى #تنظيم_الحمدين — سعود القحطاني (@saudq1978) June 5, 2018

وأكمل القحطاني "يتباكى خطابة الخليج بدموع التماسيح على مجلس التعاون ويدعي أننا نخالف أنظمة المجلس التي يجب أن تكون بالإجماع. يقول هذا الكلام التافه لأكثر من نصف دول المجالس التي قاطعته! فأين كان الصف الخليجي الموحد الذي يدعي حين استمرت قطر لـ21 سنة بالنهش فيه كالسرطان القاتل".

خطابة الخليج مازال يكذب حتى يصدق كذبته. يقول إن هناك قوانين تمنع تعاطفنا مع الشعب القطري. كل سعودي وخليجي وعربي ومسلم يتعاطف مع الشعب القطري. وبينهم وبين أهلهم بالسعودية روابط القربى والأصل والنسب. فأين هو هذا القانون؟ أم أنه يقصد كذبته عن سن السعودية لقانون بمنع التعاطف مع قطر؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) June 5, 2018

وأضاف القحطاني "هو يقول من المسؤول عن الهدر المالي بسبب الأزمة! لا يوجد هدر وخسائر وأزمة إلا لديهم. أما نحن فأزمتهم تعتبر بمثابة ترشيد للإنفاق الذي كنا نهدره بالتصدي لمؤمراتهم وخساستهم وتآمرهم. يقول من المسؤول عن مستوى الانحطاط في لغة الحوار! هذا الانحطاط هو السنة التي شرعتموها منذ إنشائكم جزيرتكم وباقي إعلام الظل الذي لم يبق مرتزق بالعالم لم تستقطبوه بها ليتطاول على شعوبنا وقادتنا. والمغردون السعوديون لم ينزلوا للغتكم السوقية بل سحقوكم بوطنيتهم ومنطقهم وقوة حجتهم. يقول أين الأدلة ضد سلطة شرق سلوى؟ لو لم يكن من بركات هذه الأزمة إلا تحول قناة الجزيرة وباقي إعلام الظل الذي لطالما أنكروا تبنيه وتمويله".

يتباكى خطابة #الخليج بدموع التماسيح على #مجلس_التعاون ويدعي أننا نخالف أنظمة المجلس التي يجب أن تكون بالاجماع. يقول هذا الكلام التافه لأكثر من نصف دول المجالس التي قاطعته! فأين كان الصف الخليجي الموحد الذي يدعي حين استمرت قطر ل ٢١ سنة بالنهش فيه كالسرطان القاتل. #سلطة_شرق_سلوى — سعود القحطاني (@saudq1978) June 5, 2018

واستطرد القحطاني "ما زال خطابة الخليج يعتقد أنه داهية محنك بتعريضه بالترفيه بالسعودية. يا ابن جبر الترفيه بالسعودية وفق عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. هو ترفيه بريء لا تفهمه ولا تعرفه طالما أن الترفيه المشرع لديكم هو بالبارات والمراقص والمجون والانحطاط".

وواصل القحطاني "راهنت يا ابن جبر على شراء السعوديين من ضباط وقبائل ومشايخ وعشت بواقعك الافتراضي وأحلامك بتقسيم المملكة وظننتم أنكم مخلوقات فضائية تملك ما لا يملك غيرها في الأرض من قدرات ومعدات. رفعت حكومتنا فقط حمايتها عليكم من مواطنيها فرجعتم إلى حجمكم، جزيرة شرق سلوى يدير ملفها موظف على فضاوته".

صدق خطابة #الخليج وهو كذوب حين قال إن #خادم_الحرمين_الشريفين هو كبير العائلة الخليجية. وصدق حين تكلم عن حكمته. ومن حكمته —حفظه الله- أنه أيقن أن لا فائدة من الصبر على الصغار وأن تأديب الصغير جزء من تربيته وتقويمه. #سلطة_شرق_سلوى #تنظيم_الحمدينhttps://t.co/MqBInW4Duq — سعود القحطاني (@saudq1978) June 5, 2018

​وأتم سعود القحطاني تغريداته "بعيدا عن الشماتة، سخر الله الشعب السعودي العظيم على سلطة شرق سلوى فأبطلوا سحرهم بفضل الله. وعاد للخليج والعرب والمسلمين أمنهم واستقرارهم. تفرغنا الآن للبناء والتنمية. وتفرغت سلطتهم للبكاء وإعلان أن البقر رمز كرامتهم وعزتهم".