برلماني يرجح ترشيح شريف إسماعيل لرئاسة وزراء مصر مرة أخرى

رجح النائب في البرلمان المصري، محمود إسماعيل، أن يعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكليف رئيس الوزراء المستقيل المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة مرة أخرى.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء ٥ يونيو/ حزيران، أن هناك حالة من الرضا عن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الملفات الاستثمارية، وتطبيق توصيات الجهات الدولية لإصلاح الاقتصاد.

© AP Photo / Petros Karadjias رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يتقدم باستقالته

ولفت البرلماني المصري، إلى أنه يتوقع أن يكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس شريف إسماعيل، وأن يجري الأخير تعديلات بسيطة داخل التشكيل الوزاري الجديد، وأن يحتفظ بعدد كبير من الوزراء، الذين عملوا في حكومته المستقيلة.

وتقدم رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، باستقالته اليوم الثلاثاء.

ونقلت "بوابة الأهرام" وكذلك وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد حلف قبل أيام اليمين الدستورية لفترة الولاية الثانية، والتي يتبعها تعيين السيسي حكومة جديدة.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".