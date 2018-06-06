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02:08 06 يونيو/ حزيران 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    ابن سلمان يتدخل لإنهاء أزمة خطيرة

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم العربي
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    تدخل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لإنهاء أزمة متعلقة بالكرة السعودية.

    وأعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء 5 يونيو/حزيران عن الانتهاء من أزمة رواتب جهاز كرة القدم، بعد الدعم السخي من ابن سلمان، وذلك بتكفله بسداد جميع الالتزامات المالية لجميع الأندية.

    محمد بن سلمان في أمريكا
    © AP Photo / Cliff Owen
    بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة
    ودفعت إدارة نادي الهلال بعد هذا الدعم، رواتب لاعبي الفريق، وكذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية حتى شهر مايو/أيار 2018.

    وتقدم مجلس إدارة نادي الهلال بخالص الشكر لولي العهد السعودي، والذي يأتي امتدادا لمساعيه نحو تطوير قطاع الرياضة والشباب في السعودية.

    وثمن المجلس الهلالي جهود رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، وسعيه الدؤوب إلى تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الأندية، والارتقاء برياضة السعودية، وتعزيز مكانتها دوليًا.

    ​يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أعلن في شهر مايو عن تكفل الأمير محمد بن سلمان بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية.

    وفي السياق ذاته وبدعم من ولي العهد، سيتم دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018.

    وقال تركي آل الشيخ، في برنامج "الخيمة" إنه قبل اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان كانت الرياضة في المملكة تتجه إلى "كارثة".

    وأضاف آل شيخ "ولكن بعد لقاءه، نثق بأن الرياضة ستسير نحو الطريق الصحيح".

    ويبلغ إجمالي ديون الأندية السعودية، نحو مليار ريال سعودي (266.641 مليون دولار أمريكي).

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