مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة عالميا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، تسجيل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة عالميا بـ48.4 درجة مئوية في الظل.

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية، أن تصل درجة الحرارة في المنطقة إلى 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

وذكر التقرير المناخي لفصل الصيف الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن درجات الحرارة الفصلية ستكون أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة.

عاجل من #السعودية | هيئة الأرصاد: #الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة عالمياً حتى الآن بـ48.4 درجة مئوية في الظل… وتوقعات بأن تصل إلى 50 درجة مئوية على المناطق #الشرقية خلال فصل الصيفhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 5, 2018

وتوقع التقرير أن يتركز هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية، والتي يتوقع أن تكون أعلى من معدلها، منبها إلى احتمالية حدوث بعض حالات التطرف المناخي التي قد تهطل بسببها أمطار غزيرة.

وأشار التقرير إلى أن شهري يوليو وأغسطس سيكونان الأكثر ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة، منذ عام 1985.