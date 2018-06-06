توجيه عاجل من الملك سلمان

وبهذا القرار الملكي، يبدأ الدوام لجميع الموظفين يوم العاشر من شوال 1439 هـجرية، الموافق 24 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا القرار من خادم الحرمين، حرصا من على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين.
يذكر أن عيد الفطر يبدأ فلكيا، يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران.
#عاجل_واس..#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتمديد #إجازة_عيد_الفطر_المبارك لهذا العام 1439هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الدوام يوم الأحد 10 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 6 / 2018 م.#واس pic.twitter.com/aURMUNeDa2— واس (@spagov) June 5, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)