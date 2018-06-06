توجيه عاجل من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح الأربعاء 6 يونيو/حزيران، توجيها عاجلا، بتمديد أجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين.

وبهذا القرار الملكي، يبدأ الدوام لجميع الموظفين يوم العاشر من شوال 1439 هـجرية، الموافق 24 يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا القرار من خادم الحرمين، حرصا من على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين.

يذكر أن عيد الفطر يبدأ فلكيا، يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران.