هجوم وقصف لـ"أنصار الله" يستهدفان القوات الحكومية في الحديدة

شن مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" هجوماً وقصفاً صاروخياً على قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله نفذوا منتصف ليلة الأربعاء 6 يونيو/ حزيران، هجوماً على قوات الرئيس هادي شرق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب محافظة الحديدة".

وأضاف "أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي، وأسفر عن تدمير آلية تحمل معدل عيار 12.7 ملم".

مشيراً إلى "مقتل وإصابة آخرين باستهداف مسلحي أنصار الله تجمعات لقوات هادي في الساحل الغربي بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 مداه 3 كيلو مترات".

لافتاً إلى "طيران التحالف شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مديريات التحيتا والدريهمي والصليف في الحديدة".

يشار إلى احتدام المعارك بين الجيش اليمني ومسلحي أنصار الله في مديريات التحيتا وبيت الفقية والدريهمي جنوب الحديدة اثر تحقيق القوات الحكومية تقدماً ووصولها على بعد كيلومترات قليلة من مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.