إصابة ضابط كويتي بمعارك مع "أنصار الله" في اليمن

أُصيب ضابط يحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية، يقاتل في صفوف قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، في المعارك الدائرة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.