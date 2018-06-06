قطر ترغب في عضوية "الناتو"

أعلن ذلك وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

© AP Photo / أمير قطر يترأس اجتماعا خطيرا... وتوجيه عاجل من الداخلية للمواطنين

وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلا عن الوزير القطري أن قطر أصبحت من أهم دول المنطقة في نوعية التسليح.

وأشار وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع في مقابلة أجرتها معه مجلة "الطلائع" القطرية إلى أن العلاقات بين الدوحة وحلف الناتو تتطور يوما بعد يوم، وأن هذا التعاون قد يفضي إلى استضافة قطر لإحدى وحدات الناتو.

ووصف الوزير بلده بأنه "حليف رئيسي خارج حلف الناتو"، مؤكدا أن "الطموح موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو.