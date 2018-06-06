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10:13 06 يونيو/ حزيران 2018
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    المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر

    رئيس الخطوط الجوية القطرية يعتذر عن تصريحات بشأن شغل المرأة مناصب قيادية

    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    العالم العربي
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    اعتذر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، عن قوله إنه لا يمكن لمرأة أن تؤدي عمله.

    وذكر الباكر أنه كان يقصد المزاح من خلال التصريحات التي أدلى بها في ختام ملتقى دولي لشركات الطيران، أمس الثلاثاء، وأنها أخرجت عن سياقها،  وفقا لـ"رويترز".

    ودافع عن سجل شركته في التنوع بين الجنسين، قائلا إن 44 بالمئة من العاملين في الشركة من النساء ومنهن من تشغل مناصب رفيعة.

    وقال الباكر في مؤتمر في سيدني: "بصراحة تامة اعتقد أن الصحافة أخرجت ذلك عن سياقه… قامت بتضخيم الأمر. لم تكن سوى مزحة. لم أقصده على النحو الذي فُهم به… اعتذر عن ذلك".

    وكانت تصريحات الباكر جاءت في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم عدة شركات للطيران بعد لحظات من انتخابه رئيسا للاتحاد.

    وكانت قضية الاختلال بين الجنسين في العمل بمجال الطيران موضوعا ساخنا في الاجتماع السنوي للاتحاد، إذ لا يشكل النساء سوى ستة فقط من بين 280 رئيسا تنفيذيا لشركات الطيران.

    الخطوط الجوية القطرية
    Twitter/qatarairwaysar
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    وردا على سؤال في مؤتمر صحفي أمس عن توظيف النساء في شركات الطيران في الشرق الأوسط وعن السبب في عدم استطاعة المرأة أن تؤدي عمله كرئيس تنفيذي، قال الباكر "بالطبع لا بد وأن يشغله رجل لأنه منصب ملئ بالتحديات".

    وقال في وقت لاحق إن الخطوط الجوية القطرية هي الشركة الأولى في المنطقة التي تلحق المرأة بوظيفة طيار.

    وأثارت تصريحاته انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وردا على سؤال في مؤتمر اليوم عما إذا كان يعتقد حقا أن الرجال فقط يستطيعون القيام بعمله، قال الباكر: "لا. لا أعتقد ذلك. في الواقع فإن غالبية المساهمين في الخطوط الجوية الإيطالية دفعوا بنساء للتنافس على منصب الرئيس التنفيذي للشركة ونحن (الشركة القطرية) كأصحاب حصة أقلية نشجع ذلك بقوة".

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    أكبر الباكر, قطر
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