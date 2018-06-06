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10:13 06 يونيو/ حزيران 2018
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    رئيس جنوب السودان سلفا كير

    السودان يعلن موافقة سلفا كير على لقاء مشار في الخرطوم

    © AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER
    العالم العربي
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    أعلن السودان أن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير، وافق على مبادرة من نظيره السوداني الرئيس عمر البشير بعقد لقاء مع زعيم حركة التمرد الرئيسية رياك مشار في الخرطوم تحت رعاية "إيقاد".

    والتقى كير مع وفد سوداني رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية السودانية الدرديري محمد أحمد، ووزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش، إلى جانب عدد من مسوؤلي الحكومة السودانية، في جوبا أمس الثلاثاء، وفقا لموقع "سودان تربيون".

    رئيس جنوب السودان سلفا كير
    © AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER
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    وقال وزير الخارجية السودانية للصحفيين إن الوفد جاء برسالة من الرئيس عمر البشير إلى نظيره سلفا كير تحوي مبادرة لعقد لقاء بين الأخير ورياك مشار في الخرطوم برعاية البشير.

    وأضاف: "الرئيس كير وافق على هذا اللقاء المرتقب في الخرطوم".

    وفي الخرطوم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر، في تصريح صحفي إن الوزير الدرديري وصل جوبا حاملا مبادرة من الرئيس عمر البشير لدعم مساعي تحقيق السلام بين الأطراف المتصارعة في جنوب السودان في إطار مبادرة "إيقاد".

    ونقل المتحدث عن كير امتنانه وشكره للرئيس عمر البشير على المبادرة وقال إنها "تعكس روح الاخاء والوفاء بين البلدين والشعبين الشقيقين".

    قوات إريترية
    © AP Photo / SAMI SALLINEN
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    وأبدى سلفا ترحيبه بالمبادرة واستعداد حكومته للمشاركة فيها وإنجاحها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.

    وحددت (إيقاد) في وقت سابق، 30 يونيو/حزيران، كموعد نهائي للمحادثات المباشرة بين الزعيمين المتحاربين في جنوب السودان الرئيس سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار.

    وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، أي بعد عامين تقريبا من استقلاله عن السودان، بعد تطور الخلاف بين الرئيس كير ونائبه حينها مشار إلى مواجهة عسكرية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, الحرب الأهلية, الحكومة السودانية, سلفا كير, رياك مشار, عمر البشير, الخرطوم, السودان
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