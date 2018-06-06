أزمة جديدة بين قطر والسعودية

وأعلنت مجموعة "بي إن" القطرية، في بيان لها، على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء: "أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن عرض مباريات كأس العالم، قبل 9 أيام على انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين السعودية وروسيا".
وأوضح المتحدث: "وفي حين كانت هناك نقاشات أولية، لم يكن هناك أي اتفاق حول السعر أو في الحقيقة أي من الشروط الرئيسة لإعادة البث من قبل السعودية". وتابع: "تبقى "بي إن" منفتحة بالتأكيد وحاضرة لمناقشة بث مباريات بطولة كأس العالم 2018".
بدوره، قدم رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل شيخ، رواية مختلفة واتهم قطر بالتراجع عن اتفاق رعته الفيفا يقضي بدفع مليون دولار للسماح للسعودية ببث مباراتي الافتتاح والختام إضافة إلى 20 مباراة أخرى. وقال آل شيخ في تصريحات لتلفزيون "بلومبيرغ" في زوريخ "السعودية أظهرت حسن النية".
وتتزامن هذه التطورات، مع الذكرى السنوية الأولى للأزمة الدبلوماسية التي وضعت السعودية وقطر بمواجهة بعضهما البعض، وأيضا قبل ثمانية أيام على المباراة الافتتاحية لكأس العالم في 14 يونيو/حزيران في روسيا.
وفي 5 حزيران/يونيو 2017، قطعت مجموعة من البلدان على رأسها السعودية علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب وطهران العدو اللدود للرياض. وتنفي قطر هذه الاتهامات وتؤكد أن هذه الدول تسعى لفرض إرادتها عليها.
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