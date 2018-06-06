إصابة سعودية إثر سقوط شظايا مقذوفات عسكرية على منزل في ظهران

سقطت شظایا مقذوفات عسكریة أطلقتھا جماعة "أنصار الله" من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه محافظة ظھران جنوبا، فوق أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة فتاة سعودية في السادسة عشرة من عمرها.

وقال المتحدث الإعلامي لمدیریة الدفاع المدني، بمنطقة عسیر، العقید محمد عبد الرحیم العاصمي، إن فرق الدفاع المدني باشرت مساء الثلاثاء، بلاغا عن سقوط شظایا مقذوفات عسكریة أطلقتھا عناصر حوثیة من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه محافظة ظھران الجنوب، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي: المتهور الذي يقود السعودية لا يمكن الاعتماد عليه أو الوثوق به

وأشار إلى أن الحادث أسفر عنه ‏إصابة فتاة سعودية 16 عاما (ابنة صاحب المنزل)، بإصابة متوسطة نقلت على أثرها للمستشفى، وقد تم تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ويتهم التحالف الحوثيين باستعمال ميناء الحديدة لشن هجمات على السفن وفي تهريب الصواريخ إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص في اليمن منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015.

وفتك وباء الكوليرا بنحو 2200 آخرين، بينما يوجد ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ.

وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن أي محاولة للسيطرة على ميناء الحديدة سيحدث اضطرابا في توصيل المساعدات الإنسانية التي يصل 70 في المئة منها عبر الميناء.